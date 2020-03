Pugliese-Ciaccio, idoneo graduatoria Oss: “Fabbisogni personale 2019/2022, una presa in giro colossale”

“La struttura commissariale autorizza solo 43 assunzioni a tempo indeterminato, tuttavia 43 Oss già lavorano a tempo determinato quindi una presa in giro colossale perché si avrà lo stesso numero di lavoratori”

CATANZARO – “Sono un idoneo della graduatoria Oss dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, – si legge in una nota – allego il riepilogo del fabbisogno del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove dopo tanta attesa sono usciti i Fabbisogni del personale per il triennio 2019/2022 (tengo a precisare che nessuna azienda ospedaliera è nessuna ASP provinciale ha pubblicato ad oggi data limite 28 febbraio 2020 i Fabbisogni del personale).

Quelli del Pugliese-Ciaccio ci hanno lasciati a bocca aperta ma dalla delusione, faccio due esempi per fare capire il Pugliese-Ciaccio ha un fabbisogno di 311 Oss, 150 già sono in organico quindi ne mancano 161 ma la struttura commissariale autorizza solo 43 assunzioni a tempo indeterminato, tuttavia 43 Oss già lavorano a tempo determinato quindi una presa in giro colossale perché si avrà lo stesso numero di lavoratori. Stessa cosa vale per gli infermieri dove con un fabbisogno di 829 unità, con 617 già in organico ne mancano 212 e si autorizzano solo 106 infermieri, ma 105 già lavorano a tempo determinato quindi solo un’unità in più.

Così facendo per Oss e infermieri non si alza il livello dei LEA e la carenza di personale è netta e rimangono gli annosi problemi della mancanza di personale nelle corsie. Aspettiamo di vedere pubblicati i Fabbisogni di ASP Cosenza, ASP Catanzaro, ASP Crotone, ASP Vibo Valentia e ASP Reggio Calabria e ancora quelli delle Aziende Ospedaliere di Cosenza e Reggio Calabria. Siamo stanchi dopo tante parole e tante promesse, ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano.”