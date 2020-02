Sbandano e finiscono in un canale cappottandosi. Due feriti gravi

Due persone, estratte dall’auto dai vigili del fuoco, sono rimaste ferite gravemente a seguito un incidente che ha visto la loro auto cappottarsi finendo in un canale

.

FILANDARI (VV) – Sono stati alcuni automobilisti in transito lungo la strada provinciale 17 collega Vibo Valentia e Tropea a lanciare l’allarme, dopo aver visto l’auto prima sbandare e poi finire in un terreno sotto la sede stradale, ribaltandosi proprio su un piccolo canale. L’incidente è accaduto nella frazione Mesiano del comune di Filandari. Sul posto sono giunte subito due squadre dei vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia che hanno prima stabilizzato la vettura e poi hanno estratto dall’abitacolo due feriti in gravi condizioni di nazionalità marocchina, che sono stati affidati ai sanitari del Suem 118, arrivati sul posto con diversi traumi. Sul terreno, poco distante, è atterrato anche l’elisoccorso per le condizioni più gravi di uno dei due occupanti. Saranno i carabinieri ad accertare la dinamica mentre la provinciale è rimasta chiusa per alcune ore con notevoli ripercussioni sul traffico.