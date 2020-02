Incendio devasta un attico, inquilini evacuati

Attimi di paura ieri sera tra gli inquilini di un palazzo dove in pochi minuti si è scatenato un vero e proprio inferno

LIMBADI (VV) – Un attico è andato a fuoco ieri sera, per motivi ancora da accertare, in viale dell’Unità nella frazione Badia di Limbadi, nel vibonese. Le fiamme divampate all’ultimo piano di un palazzo hanno costretto i condomini a lasciare lo stabile in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco da Vibo Valentia che hanno inviato sul posto tre squadre.

L’incendio ha distrutto gli interni e il tetto del palazzo ma fortunatamente non si registrano persone ferite.

Le fiamme hanno coinvolto il tetto e la copertura in legno, il soffitto in perline, dell’edificio e dopo alcune ore di lavoro l’incendio è stato controllato dai vigili del fuoco che hanno poi avviato l’opera di smassamento e spegnimento delle travi in legno lamellare che componevano la copertura.