Aggredisce una donna per scipparla, arrestato 39enne

L’autore è stato individuato e fermato in poche ore. Si tratta di un 39enne di nazionalità marocchina, risultato in posizione irregolare sul territorio nazionale

REGGIO CALABRIA – I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico di Reggio Calabria hanno rintracciato l’uomo, accusato di aver compiuto una rapina aggravata, nei pressi del supermercato Ipercoop della città dello Stretto. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Minniti su segnalazione al 113 di una donna che era stata aggredita da un uomo, il quale aveva bloccato la vittima alle spalle con l’intenzione di rubarle la borsa ma, non riuscendovi, l’aveva colpita al volto e si era impadronito del telefono cellulare che la donna teneva in mano.

Gli agenti hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, avviando le attività di ricerca del soggetto nelle zone limitrofe. L’uomo è stato notato nei pressi del luogo ove aveva commesso il delitto, ed è stato immediatamente bloccato: un 39enne di nazionalità marocchina, è risultato in posizione irregolare sul territorio nazionale, e considerato il mancato possesso di documenti di identità e la gravità del reato commesso, ed è stato sottoposto ad un provvedimento restrittivo di fermo d’indiziato di delitto. Condotto in carcere, è stato convalidato il provvedimento ed è stato sottoposto ai domiciliari.