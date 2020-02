Scontro frontale e due feriti, un’auto sequestrata perchè priva di assicurazione

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro

CROTONE – L’impatto si è verificato sulla via Leonardo Da Vinci a Crotone, tra due veicoli, una Fiat Panda e un Suzuki Ignis. Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza e personale della Polizia Locale per disciplinare il traffico e per i rilievi. Dai primi accertamenti lo scontro sarebbe stato frontale. Entrambi i conducenti delle auto sono stati trasportati al pronto soccorso.

Per il conducente della Panda, un uomo di 53 anni, una prognosi di giorni trenta, mentre per il conducente del veicolo Suzuki, un 54enne, è stata riscontrata una prognosi giorni dieci. La Panda è stata sottoposta a sequestro perchè dal controllo dei documenti il mezzo è risultato privo di assicurazione. Sul posto anche il personale della ditta sicurezza ambiente al fine di ripulire l’arteria per la presenza di vetro ed altro materiale.