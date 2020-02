Incidente sulla Statale 106, tre feriti: una persona rimasta incastrata nelle lamiere

Il sinistro ha coinvolto due autovetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente

CROTONE – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 106 ionica, all’altezza di contrada Gabella, nel Crotonese. Il sinistro ha coinvolto due autovetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Crotone e due ambulanze del 118. I Vigili hanno dovuto estrarre da uno dei mezzi coinvolti una persona che era rimasta incastrata nelle lamiere per poi affidarla alle cure dei sanitari. La statale 106 ionica, durante le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della zona circostante, è rimasta momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.