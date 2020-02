Coronavirus: attivi numero verde regionale per l’emergenza e 118 Cosenza

Sono numeri molto importanti che il 118 di Cosenza ha reso noto sottolineando di tenere presente questi contatti per qualsiasi tipo di comunicazione legata all’emergenza Coronavirus

COSENZA – Per l’emergenza Coronavirus sono stati attivati i seguenti numeri. A darne comunicazione il 118 Cosenza, che chiede a tutti gli utenti di condividere per una più ampia diffusione dei numeri utili, oltre al numero nazionale 1500.

Numero verde regionale 800767676

Numeri accordo 118 – Igiene pubblica

0984-8933590

0984-89335787

0984-8933572

Si ricordano anche le norme di comportamento per rendere efficaci le misure di quarantena attiva volontaria:

– Tutti quelli che rientrano da aree internazionali o nazionali già definite a rischio e coloro che provengono da aree del Nord Italia interessate dall’espansione epidemica, che potrebbero avere inconsapevolmente avuto contatti con persone infette, anche in assenza di sintomi del CODIV-19 (febbre,mal di gola,rinorrea, difficoltà respiratoria , sintomatologia simil-influenzale, polmonite, ecc.) e si sottopongono a misure di quarantena domiciliare fiduciaria, al fine di evitare l’eventuale trasmissione da virus ai propri congiunti o propri amici, devono osservare, oltre alle regole igeiniche (lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per 20/30 secondi, non toccarsi gli occhi, il naso,la bocca, coprire la bocca e il naso in caso di tosse, ecc.) alcune norme di comportamento:

– evitare i contatti ravvicinati con parenti, conviventi e coabitanti della casa e, in assenza di sintomi, mantenersi ad una distanza di almeno due metridalle altre persone;

– utilizzare in maniera esclusiva una stanza da letto;

– utilizzare preferibilmente in maniera esclusiva un bagno. Nell’impossibilità il bagno deve essere utilizzato in orari diversi rispetto agli altri occupanti, avendo cura di pulire accuratamente i locali, le superficie dei servizi igienici e dei sanitari, disinfettandoli dopo l’uso;

– consumare i pasti direttamente nella stanza da letto o, nell’impossibilità, nella cucina dell’abitazione,ma in orari diversi rispetto agli altri occupanti (possibilmente dopo) avendo cura di pulire successivamente l’ambiente, il tavolo e le altre suppellettili, oltre a posate e stoviglie, con prodotti disinfettanti. La disinfezione è necessaria poichè il Coronavirus può persistere sulle superfici inanimate, in condizioni ottimali di umiità e temperatura, fino a 9 giorni, ma in base alle evidenze disponibili, viene facilmente inattivato con l’utilizzzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio e etanolo. L’uso dei disinfettanti deve avvenire seguendo le indicazioni riportate in etichetta possibilmente con uso di DPI (guanti ecc.) e, dopo l’uso , è opportuno areare i locali.

– misurare almeno due volte al giorno la temperatura e, in caso di innalzamento oltre i 37,5 contattare telefonicamente il proprio medico curante.