Coronavirus, primo test negativo sulla 67enne rientrata da Torino

E’ alta l’attenzione in Calabria. Il primo test sulla donna di 67 anni che avrebbe, lei stessa, attivato il protocollo sanitario, risulta negativo

REGGIO CALABRIA – Si è presentata al Pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria con febbre alta e sintomi riconducibili a sindrome di tipo influenzale. Una donna di 67 anni è stata ricoverata nella notte e posta in isolamento. Per la donna è scattato il protocollo previsto per i sospetti casi di contagio da Coronavirus. Il primo test sulla donna di Fossato Jonico ha dato esito negativo e si tratterebbe pertanto di una semplice influenza. Ovviamente come da protocollo i controlli saranno ripetuti nelle prossime 24 ore per conferma.