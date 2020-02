Coronavirus, controlli su una 26enne rientrata da Venezia

Sono in corso gli accertamenti di rito su una ragazza arrivata ieri sera all’aeroporto calabrese di Lamezia Terme. Avviate le procedure previste dal protocollo del ministero della Salute

CATANZARO – Una ragazza di 26 anni, passeggera di un volo proveniente da Venezia (con scalo a Fiumicino) ieri sera, è risultata positiva ai primi controlli di routine ed è stata trovata con una temperatura corporea alterata. La giovane è stata portata, come da protocollo, all’unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Secondo quanto si è appreso la stessa ragazza ha raccontato di aver partecipato nei giorni scorsi ad un convegno con un collega, a sua volta contattato dal 38enne identificato come “caso 1” e ricoverato a Codogno in prognosi riservata.

Lo scanner termico presente all’aeroporto di Lamezia ha restituito una temperatura corporea sulla giovane di 37.5° e l’assenza di altri sintomi. Appena giunta in ospedale la temperatura era già scesa a 36.9°. Comunque, provenendo da un’area italiana in queste ore ad altissima sorveglianza, la ragazza è stata trasferita nel reparto di malattie infettive del Pugliese in “regime di isolamento a pressione negativa”. La paziente non è transitata per il Pronto Soccorso giungendo direttamente in reparto. Allo stato la donna è asintomatica e la situazione, fanno sapere i sanitari, è sotto controllo. I risultati dei test per CoVid-19 si attendono per la tarda mattinata di oggi.