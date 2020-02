Sindaco di Villa San Giovanni, “siamo sereni e collaborativi”

Il sindaco facente funzioni Maria Grazia Richichi, interviene in relazione all’accesso antimafia nell’ente disposto dal Prefetto di Reggio Calabria

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – “Siamo sereni. Offriremo alla Commissione d’accesso tutta la collaborazione ed il supporto possibile per il completamento dell’atto ispettivo”. Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco facente funzioni di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi, in relazione all’accesso antimafia nell’ente disposto dal Prefetto di Reggio Calabria su delega del Ministro dell’Interno. “Adesso, come prima – aggiunge Richichi – dobbiamo continuare a dimostrare trasparenza, buon senso e volontà di operare nell’esclusivo interesse della città. Confidiamo nel lavoro della Commissione d’indagine, come peraltro già avvenuto nella precedente occasione”.