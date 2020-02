Solo con il traffico di cocaina la ‘ndrangheta guadagna 30 miliardi di euro

A dichiararlo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho intervenendo a Roma alla due giorni di lavori degli esperti antidroga

ROMA – Nessun dubbio che la droga sia il business più remunerativo della criminalità organizzata, ma a leggere le cifre e i numeri che genera per le casse dei criminali il traffico di sostanze stupefacenti, c’è davvero da riflettere. il solo traffico di cocaina, ancora saldamente nelle mani della ‘ndrangheta, riesce a guadagnare 30 miliardi di euro. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho intervenendo a Roma alla due giorni di lavori degli esperti antidroga di 57 paesi organizzata dalla Direzione centrale antidroga del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Tra tutte le organizzazioni di stampo mafioso in Italia, quella calabrese è riuscita ad acquisire e gestisce il quasi totale controllo del traffico. Le piantagioni si trovano in tre paesi sudamericani: Bolivia, Colombia e Perù Dall’America Latina, la cocaina viene spedita in Europa principalmente attraverso le navi container. Tonnellate e tonnellate di polvere bianca attraversano l’oceano Atlantico per toccare terra in Europa e in Italia, finendo nelle mani dei trafficanti delle ‘ndrine.

Guadagni enormi che vengono poi reinvestiti “determinando l’inquinamento del circuito economico legale” ha aggiunto il procuratore, ricordando come la ‘ndrangheta sia stata, fin dagli anni ottanta, capace di avere “propri referenti direttamente nei Paesi di produzione della coca e di diversificare le rotte di importazione, reagendo ai colpi” delle forze di polizia. Anche De Raho, infine, ha sottolineato come di fronte a organizzazioni criminali così potenti “polizie e autorità giudiziarie di tutti i Paesi devono muoversi “comunicando tra di loro in tempo reale: bisogna muoversi assieme, all’unisono e con immediatezza“.