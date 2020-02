Jole Santelli si insedia alla Regione: “giorno importante per me e spero per la Calabria”

Si è insediata alla Cittadella regionale stamattina la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli dopo la proclamazione, avvenuta sabato scorso

CATANZARO – Un lungo applauso e l’abbraccio tra Franco Russo e Iole Santelli che è entrata ufficialmente negli uffici della Cittadella. L’arrivo intorno alle 10; poi il passaggio delle consegne con il vicepresidente uscente Francesco Russo, facente funzioni dell’ex governatore Mario Oliverio, che non ha partecipato all’insediamento perchè si trova fuori dalla Calabria. Alla Santelli, Russo, ha donato un mazzo di fiori e consegnato il report sui cinque anni dell’amministrazione Oliverio. Poi la neo governatrice ha apposto la sua firma sui documenti di insediamento. Lungo l’applauso a fine cerimonia che si è conclusa con l’abbraccio tra Santelli e Russo.

«Ringrazio il presidente Russo – ha dichiarato la Santelli – per le sue parole e Mario Oliverio con cui mi sono sentita. Oggi non poteva essere qui, appena tornerà in Calabria ci incontreremo. Io e la mia squadra prenderemo il meglio della vostra esperienza. Non ci sarà pregiudizio alcuno ma una valutazione del merito nell’interesse esclusivo dei calabresi. È un giorno importante per me e spero per la Calabria. Noi metteremo tutto l’impegno perché questa regione inverta la rotta per il suo futuro e per lo sviluppo che la Calabria e i calabresi meritano. Una parola per i dirigenti, i funzionari e gli impiegati che qui lavorano: tutti saranno messi alla prova, si lavorerà tanto. Chi mi conosce sa che per me non esiste l’orologio, ma chi ha voglia di lavorare troverà soddisfazione. In bocca al lupo a tutti noi, da oggi siamo al lavoro».