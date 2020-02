Trema ancora la terra nello jonio. Nuova scossa di magnitudo 3.2 a Cirò Marina

La scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 15:25 e nitidamente avvertita dalla popolazione anche in alcune zone del basso jonio cosentino

CRIO’ MARINA (KR) – Una scossa di magnitudo 3.2 sulla scala Richter è stata registrata dai sismologi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Crotone. Poco dopo è seguita una nuova scossa di magnitudo 2.2 a 11 km di profondità. Il comune più vicino all’epicentro è quello di Cirò Marina, distante solo 3 chilometri. Il terremoto, registrato alle 15:25 di oggi, ha avuto una profondità di 20 chilometri ed è stata nitidamente avvertita dalla popolazione anche nei comuni limitrofi di Crucoli, Strongoli e Melissa nel crotonese.

Ma la scossa è stata avvertita anche nel catanzarese e in alcune zone del basso jonio cosentino. Non si registrano al momento danni a cose o persone. Ieri pomeriggio, sempre con epicentro nei pressi di Cirò Marina, alle 17:19 era stata registrata una scossa di magnitudo 2.8 ad una profondità di 22 chilometri a cui ne sono seguite nella notte altre tre, tutte di magnitudo compresa tra 2.2 e 2.4. Come ha sottolineato la Protezione Civile regionale questi eventi si collocano nella sequenza sismica che sta interessando l’area di Cirò Marina dai primi giorni di febbraio con oltre 70 scosse in totale.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Provincia Distanza (km) Cirò Marina KR 3 Cirò KR 7 Crucoli KR 12 Melissa KR 14 Strongoli KR 15 Carfizzi KR 17 San Nicola dell’Alto KR 18 Terravecchia CS 19 Umbriatico KR 20

Sciame simico: 15 scosse in due giorni

Lo sciame sismico sta interessando la zona tra Crotone e Catanzaro da due giorni. Dieci le scosse di terremoto registrate dai sensori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa ionica catanzarese, la più forte delle quali è stata di magnitudo 3.4 alle 23:01 di martedì. Lo sciame sismico, che ha avuto epicentro a 12 chilometri di distanza da Sellia Marina, si è verificato ad una profondità (ipocentro) tra i 25 e i 30 chilometri. Dalla serata di ieri a questo pomeriggio, invece, sono state 5 come detto le scosse nella zona del crotonese.