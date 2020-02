La Commissione del Csm a Catanzaro per ascoltare i magistrati

Domani e martedì 18 febbraio la Prima Commissione del CSM sarà in visita agli Uffici giudiziari di Catanzaro per una indagine conoscitiva sulle materie di propria competenza



CATANZARO – La commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ascolterà i capi degli uffici giudiziari e i magistrati del distretto di Catanzaro impegnati in rilevanti indagini e processi nei confronti della criminalità organizzata. Nei mesi scorsi la prima commissione aveva aperto una procedura per incompatibilità nei confronti del procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini, che intanto è stato trasferito d’ ufficio per decisione della Sezione disciplinare. Motivo, un’intervista con cui Lupacchini avrebbe denigrato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. La commissione, presieduta dal togato Sebastiano Ardita, intende procedere ad una ricognizione complessiva delle condizioni ambientali.

Il programma delle audizioni

La Commissione ascolterà il presidente della Corte d’Appello, Domenico Introcaso; il Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri; il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, e Camillo Falvo, nominato di recente Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia. L’audizione di Falvo é da mettere in relazione, in particolare, al ruolo che il magistrato ha svolto, all’epoca in cui era sostituto procuratore a Catanzaro, nell’inchiesta “Rinascita-Scott” che lo scorso 19 dicembre ha portato all’esecuzione di 334 ordinanze di custodia cautelare contro le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese. La prima Commissione del Csm, secondo quanto si é appreso, procederà ad una ricognizione complessiva dei rapporti di lavoro tra i magistrati del Distretto di Corte d’appello di Catanzaro.