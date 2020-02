FOTO – Violento scontro in galleria sulla Statale 106, tre feriti. Interviene l’elisoccorso

L’incidente all’interno della galleria “Tiriorello” sulla strada statale 106var/A “Variante di Catanzaro Marina” ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di tre persone. Una trasportata in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla SS106/var “Variante di Catanzaro Marina” esattamente all’interno della galleria “Tiriolello” al km 12,400, tra l’uscita quartiere Barone e l’uscita del quartiere Santa Maria. Per cause ancora in corso di accertamento si sarebbero scontrati tra loro un camioncino Fiat OM40 ed una Citroen C4.

Tre le persone rimaste ferite, uno dei quali in gravi condizioni affidato alle cure del personale medico del Suem118 e poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio del capoluogo. Sulla strada statale 106var/A è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Catanzaro e il traffico deviato con uscita obbligatoria allo svincolo “Catanzaro Est”. Oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell’incidente, sul posto è presente la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e una sqaudra dell’Anas.