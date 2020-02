Prosegue il tour regionale di Senior Italia Federanziani Calabria

Procede speditamente il Tour Regionale di Senior Italia Federanziani Calabria presieduta da Maria Brunella Stancato

CETRARO (CS) – Fitto il calendario di appuntamenti su tutto il territorio regionale per la programmazione delle attività. Oggi fa parte della Rete dell’associazione ben l’80% dei centri di aggregazione culturali anziani, associazioni culturali e centri comunali. Sia i comitati direttivi delle associazioni, che le amministrazioni comunali si stanno rendendo conto del valore di questi luoghi, dell’importanza della socializzazione anche in età adulta. Stare insieme, discutere, relazionarsi, partecipare ad attività laboratoriali che riguardano la Salute, la Prevenzione, l’alimentazione, lo Sport, laboratori cognitivi, laboratori manuali sono attività che rendono la vita di una persona più semplice e connessa all’attività sociale in generale.

Nei giorni scorsi presso il centro di aggregazione di Cetraro Marina si è tenuta l’assemblea generale dei soci alla quale erano presenti quasi la totalità degli iscritti e simpatizzanti; un numero molto alto viste le temperature invernali. La socializzazione degli adulti è equiparata alla socializzazione degli adolescenti, infatti tanti studiosi sostengono che: “è un processo a cui l’individuo, in quanto animale sociale, è naturalmente predisposto per istinto di sopravvivenza. Infatti per un predatore debole come l’uomo, la probabilità di sopravvivere aumenta con la presenza e il sostegno di un branco”.

Partendo da questa certezza nell’anno 2020 Federanziani Calabria avvierà un percorso di ricerca all’interno dei centri di aggregazione sulla qualità dei luoghi e sul supporto che ricevono da parte delle istituzioni locali, provinciali e regionali.