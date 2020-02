Al 118 non risponde nessuno per oltre un’ora, anziana muore dopo un incendio

Una donna di 97 anni, autosufficiente, che ha tentato in tutti i modi di mettersi in salvo dall’incendio divampato nella sua abitazione. Ma una volta in salvo, ancora viva, il 118 non avrebbe risposto alla chiamata di soccorso per oltre un’ora

GIOIOSA JONICA (RC) – «Nella Locride non esiste il diritto alla vita ma solo l’obbligo alla morte. Dalle 07:15 alle 08:45, il 118 non ha mai risposto al telefono». A denunciare quanto accaduto attraverso i social è Giuseppe Coluccio, assessore di Gioiosa Jonica e nipote della donna. E ci hanno provato anche i carabinieri e i vigili del fuoco ad allertare i sanitari per far arrivare sul posto un’ambulanza, ma nulla.

Intanto la donna, di 97 anni è deceduta a seguito dell’incendio nella propria abitazione, divampato per cause che sono in corso d’accertamento. L’anziana che avrebbe subito anche un trauma cranico, pare abbia tentato di mettersi in salvo, ma le esalazioni e il fumo glielo avrebbero impedito. I familiari però raccontano che la donna respirava ancora quando è stata portata fuori dalla propria abitazione.

