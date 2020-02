La tempesta “Ciara” fa un morto e tre feriti. Allerta meteo al Sud per venti di burrasca

Ciara si sta abbattendo sul Nord Europa con raffiche di vento che superano i 150 km/h, piogge torrenziali e fiumi straripati. In Italia la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo al Sud per forti venti di burrasca e possibili mareggiate

COSENZA – La tempesta Ciara si è abbattuta sul Nord Europa e il bilancio parla di un morto e tre feriti gravi. Un uomo di 58 anni è stato schiacciato domenica da un albero a bordo della sua autovettura nell’Hampshire inglese. Tre persone sono rimaste gravemente ferite in Germania. Sospesi tutti i collegamenti ferroviari e centinaia di voli cancellati nei principali aeroporti tra cui 190 a Francoforte e 420 a Monaco. Tra i feriti ci sono due donne colpite da un albero caduto a Saarbruecken, al confine con la Francia. L’altro ferito è un ragazzo di 16 anni colpito da un ramo sulla testa a Paderborn. Anche l’Italia, che si trova “in una sorta di terra di confine” tra il flusso tempestoso e l’alta pressione che domina il mediterranea sarà sfiorata dalla tempesta.

Ciara ha provocato anche la chiusura della Tour Eiffel sferzata da raffiche di vento a 152 km/h. Parigi si è risvegliata con alberi caduti e parchi chiusi per sicurezza, anche se la situazione sta progressivamente tornando alla normalità. Traffico sospeso all’aeroporto di Beauvais e voli in ritardo o annullati a Orly e Roissy-Charles-de-Gaulle. Ventisette dipartimenti francesi restano in allerta arancione, con punte di vento a 200 km/h segnalati sulla costa Atlantica. Centotrentamila famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. Nella notte oltre 2.000 gli interventi dei pompieri. A Lille, strappata dalla forza del vento parte della facciata di un hotel del centro. Secondo Meteo France, la tempesta Ciara si sposta ora verso sud, tra le Alpi e la Corsica, per quanto riguarda il territorio francese. In Gran Bretagna sempre a causa dei forti venti, la regina Elisabetta ieri ha rinunciato ad uscire dalla sua residenza di Sandringham (Norfolk, est dell’Inghilterra) per andare a messa. British Airways e altre compagnie hanno cancellato parte dei loro voli dagli aeroporti londinesi di Heathrow, Gatwick e London City. Fermati pure alcuni servizi di traghetti.

Allerta meteo al Sud per forti venti di burrasca

Il nostro Paese è solo lambito dalla vasta e profonda area di bassa pressione presente sull’Europa centro-settentrionale. Ma come diretta conseguenza vi è un intenso flusso occidentale in quota che sta determinando un generale rinforzo della ventilazione, più significativo a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Lazio, specie settori costieri, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche di burrasca forte a ridosso dei crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.