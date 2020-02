Anziana travolta da un’auto, è in prognosi riservata

L’incidente si è verificato ieri sera, e la donna di 83 anni è ricoverata in prognosi riservata. Al via gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’investimento

REGGIO CALABRIA – L’incidente si è verificato ieri sera sulla via Sbarre centrali. L’anziana, 83 anni, è stata travolta da un’auto su via Itria, mentre attraversava la strada, ed ora è ricoverata in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del servizio d’emergenza del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure alla donna e anche la polizia municipale di Reggio per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.

