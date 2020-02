Ancora 36 ore di freddo artico. E la neve (poca) è tornata a imbiancare la Calabria

Attesi ancora per questa notte venti forti di tramontana e precipitazioni sparse sopratutto sui versanti orientali dove saranno nevose fino a quote di collina. Nei prossimi due giorni resterà il clima rigido ma miglioreranno sensibilmente le condizioni meteo

.

COSENZA – Il nucleo di aria gelida di origine artica sta facendo sentire i suoi effetti su tutta la regione, con forti raffiche di tramontana, temperature in picchiata ma sopratutto il ritorno della neve, anche se poca, tornata sulle zone montane della Calabria, dove mancava dallo scorso mese di dicembre. Il brusco calo delle temperature, previsto sin dalla serata di ieri, ha portato nella notte e nel primo pomeriggio i fiocchi bianchi attorno ai 600 metri non solo su Sila e Pollino ma anche su Serre vibonesi e Aspromonte. Un vero e proprio stravolgimento dopo che negli ultimi giorni il clima era stato particolarmente mite, fino a sfiorare i 20 gradi, mentre nella giornata di oggi il termometro segna un calo di una decina di gradi e le temperature sono prossime allo zero su tutte le zone premontane e di diversi gradi sotto lo zero in montagna.

Diverse le zone colpite anche dalle forti raffiche di vento che stanno creando disagi, ma senza particolari conseguenze. Al momento, dunque, non si segnalano particolari problemi. Vige l’obbligo di catene a bordo sull’autostrada del Mediterraneo, nel tratto tra Lamezia e Cosenza. Un obbligo già operativo dal mese di novembre, con verifiche in corso da parte della Polizia stradale per evitare eventuali disagi in caso di nevicate anche sulla A2. L’ondata di freddo artico dovrebbe esaurirsi nelle prossime 24/36 ore. Ancora per questa sera e nella primissima parte di giovedì sono attesi venti molto forti e precipitazioni sparse sopratutto sui versanti orientali dove saranno nevose fino a quote collinari. Per un primo deciso miglioramento bisognerà attendere domani, quando venti e precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Proprio a causa dei venti forti venti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, i mari risultano agitati o molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte. Per il fine settimana è atteso il ritorno dell’alta pressione.