Agrocepi alla Santelli: “il settore ha bisogno di un assessore che parli la nostra lingua”

Il presidente di Agrocepi Calabria Cristian Vocaturi, si appella direttamente alla neo eletta presidente della Regione per risollevare le sorti del comparto agroalimentare calabrese

COSENZA – “In Calabria c’è la necessità, non più prorogabile, di rilanciare il comparto dell’agricoltura e il nostro auspicio è che la neo eletta presidente della Regione Calabria Jole Santelli, sappia avviare quel nuovo corso tanto atteso dai produttori, sbandierato per molto tempo, ma mai attuato concretamente. Ci auguriamo che la Santelli, in primis, nomini finalmente un assessore regionale all’Agricoltura in grado di rappresentare tutto il settore agroalimentare calabrese”. È quanto dichiara il presidente di Agrocepi Calabria Cristian Vocaturi, appellandosi direttamente alla neo eletta presidente, attraverso un comunicato stampa. “Non ci interessa – continua Vocaturi – un assessore politico o tecnico, ma un assessore che parli la nostra lingua e che concretamente sia a conoscenza dei problemi del territorio regionale. Un uomo concreto che porti soluzioni vere, perché degli slogan non abbiamo più bisogno. Diversamente – chiosa il presidente di Agorcepi Calabria- rischieremmo di continuare a vivere una lenta agonia, pregiudicando il futuro di un settore che tanto potrebbe dare e fare per la nostra regione, sia a livello di immagine, ma soprattutto economico”.