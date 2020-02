Salvini e il Ponte sullo Stretto: “l’opera va sbloccata”. Il 6 febbraio torna in Calabria

Parla dal Palazzo dei Normanni di Palermo il segretario della Lega di Matteo Salvini che torna sull’opera e sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina

PALERMO – “La vicenda ormai pluriennale del Ponte sullo Stretto va sbloccata e l’alta velocità deve arrivare ovunque”. Così il leader della Lega Matteo Salvini: “Se si può fare con denaro privato non vedo dove sia il problema – ha proseguito – certo, è ovvio che c’è un progetto vecchio che va aggiornato e un contenzioso con i privati che va chiuso. Bisogna aggiornare – ha proseguito Salvini – il progetto e se ci sono privati che a fronte di un canone vogliono investire, è un’opera utile. Certo è – ha concluso – che bisogna sbloccare anche l’alta velocità altrimenti si blocca tutto a Reggio Calabria”.

Salvini torna in Calabria per ringraziare gli elettori

Matteo Salvini ha annunciato che il prossimo 6 febbraio sarà a Reggio Calabria per partecipare ad una manifestazione pubblica. Una visita, ha spiegato lo stesso Salvini in un video su facebook, per ringraziare gli elettori calabresi per il risultato alle regionali del 26 gennaio scorso. Il leader della Lega parteciperà ad una manifestazione al Teatro Odeon in programma alle 18.30.