Aerostazione Lamezia Terme, De Biase: “Che fine ha fatto il progetto finanziato 50 milioni?”

“Urgono risposte. L’Aerostazione si farà? Le somme previste continuano ad esserci? Quando inizieranno realmente i lavori?”

LAMEZIA TERME (CZ) – Salvatore De Biase, già presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme, lancia un appello alle forze politiche e pone degli interrogativi sul futuro dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. “Il finanziamento dell’aerostazione – osserva – è stato approvato dalla Commissione europea nel mese di luglio del 2016 per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro. A tutt’oggi non si sa ancora nulla sulla destinazione di quelle risorse ed i lavori non sono mai iniziati. Occorre fare chiarezza. Bisogna ringraziare gli organi di informazione – sottolinea De Biase – che tengono alta l’attenzione sulla questione. Altrimenti la voce della democrazia, della evidenza dei problemi, del grido di attenzione sulle criticità dei territori e sugli impegni da assumere resterebbe muta, afona. E allora con l’auspicio che la nostra richiesta di attenzione su un tema estremamente urgente venga raccolto chiediamo: la politica potrà interessarsi della già prevista aerostazione? L’Aerostazione si farà? Che fine ha fatto il progetto già finanziato? Le somme previste continuano ad esserci? I progetto è definito? Quando inizieranno realmente i lavori?

E’ inutile ricordare – puntualizza De Biase – che l’aeroporto di Lamezia è al servizio dell’intera Calabria. E’ la porta di ingresso della Regione ed il continuo aumento di passeggeri rende la struttura attuale inadeguata come peraltro prevedono le disposizioni dell’Enac. Per tali ragioni ci affidiamo alla sensibilità e alla lungimiranza del neo presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La negligenza dell’ex presidente Mario Oliverio sull’aerostazione – precisa De Biase – è stata acclarata dai fatti. Ha palesato disattenzione e mancanza di chiarezza sul progetto. A questo punto, il nostro auspicio – conclude – è che la presidente Santelli si esprima compiutamente sull’aerostazione e dica quali impegni assume, rispetto ad un territorio come Lamezia, che si offre come porta della Calabria e che merita oggi, per il domani, una risposta concreta ed esaustiva”.