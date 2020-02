Tendopoli di San Ferdinando di nuovo in fiamme, fuoco sviluppato da una candela

Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio pare che sia stato domato subito dagli stessi ragazzi ancor prima del tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine

SAN FERDINANDO (RC) – Ancora un incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Questa volta ad alimentare le fiamme sarebbe stata una candela accese all’interno di una tenda. Il fuoco si è subito propagato avvolgendo la struttura ma, fortunatamente, è stato subito domato e nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio è avvenuto all’alba.

A darne notizia Rocco Borgese, segretario della Flai Cgil che da tempo denuncia la mancanza di idoneità alla struttura adibita all’accoglienza dei migranti che lavorano nei campi della piana. “Nessuna vittima per fortuna – afferma Borgese – ma la cosa sicuramente non può lasciare tranquilli e si consiglia di non abbassare la guardia. Colpisce ancora una volta come le istituzioni restino nel torpore di quest’inverno decisamente anomalo, a guardare. Lo stesso incendio pare che sia stato domato subito dagli stessi ragazzi ancor prima del tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine”.