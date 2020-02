In un giorno 17 scosse. Non si arresta lo sciame sismico nella Presila catanzarese

La sequenza di scosse delle ultime 24 ore, la più forte di magnitudo 3.1, ha portato alla chiusura precauzionale delle scuole nelle zone vicino all’epicentro. Il Sindaco di Albi “conviviamo con questa situazione e stiamo cercando di rassicurare e tranquillizzare i cittadini. Ansia e panico, però, sono difficili da controllare”

.

ALBI (CZ) – Le scosse, alcune superiori a 3 di magnitudo seguite da alcune di minore intensità, si susseguono senza sosta e si inseriscono nello sciame sismico che sta interessando la Presila catanzarese da circa 15 giorni. La più forte è stata di magnitudo 4 ed è stata registrata il 17 gennaio. Ma solo nella giornata di ieri sono state 17 gli eventi tellurici registrati, il più forte dei quali di magnitudo 3.1 intorno alle 20:25 con epicentro sempre nell’area montana di Buturo-Tirivolo, nel territorio di Albi. Una situazione che ha indotto i sindaci dei comuni a ridosso dell’epicentro, oltre ad Albi, Taverna, Magisano, Sellia, Sorbo San Basile, Fossato Serralta e Pentone, a disporre, anche per oggi, a scopo precauzionale e per compiere ultierio controlli, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La Protezione Civile regionale è in contatto continuo con i sindaci dei territori coinvolti con i quali sta organizzando incontri con la popolazione per fare il punto della sul fenomeno in corso, sui piani di protezione civile comunali e sui comportamenti da adottare.

“Da giorni ormai – dice il sindaco di Albi, Salvatore Ricca – conviviamo con questa situazione e stiamo cercando di rassicurare e tranquillizzare i cittadini. Ansia e panico, però, sono difficili da controllare. Ad accrescere la paura non è tanto l’entità delle scosse, quanto il boato che le accompagna. Sappiamo che la Calabria è una zona ad alta sismicità, ma questa volta la novità sta nel fatto di essere epicentro di queste scosse”. Ricca, trent’anni, eletto nella scorsa primavera, dal suo ufficio nel palazzo comunale segue costantemente l’evolversi della situazione e non ha esitato a chiedere la collaborazione degli esperti. “Abbiamo avuto un incontro con i tecnici della Protezione civile regionale – aggiunge – ma il fatto che le scosse aumentino di numero alimenta la paura. Sul piano concreto sono state anche predisposte aree di raccolta ampie e libere da utilizzare all’occorrenza sia nel centro abitato che nella frazione San Giovanni, che è più a valle. Per quanto mi riguarda sto dormendo a casa, ma molti stanno trascorrendo la notte all’interno delle loro automobili nel campo sportivo. Ieri, ad esempio, quell’area era piena di gente. C’è poi un problema con la burocrazia regionale – dice ancora Ricca – per ottenere un certificato antisismico bisogna attendere mesi e mesi, almeno otto. E tutto questo non aiuta“.

La provincia di Catanzaro “pronti a supportare i sindaci”

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha sentito telefonicamente i sindaci dei territori presilani colpiti da numerose scosse di terremoto nelle ultime settimane. “Dal 17 gennaio scorso terrore e ansia – ha affermato Abramo – accompagnano le giornate dei cittadini dei territori coinvolti. Ho chiesto ai tecnici della Protezione civile del Comune di Catanzaro la disponibilità a rendersi utili in qualunque momento per andare incontro alle varie esigenze che possono manifestarsi. Mi rendo conto che, purtroppo, non è per nulla semplice gestire lucidamente la paura, anche se i miei colleghi sindaci stanno affrontando al meglio la difficile situazione. “Augurandomi che l’emergenza rientri al più presto – conclude il presidente della Provincia – esprimo massima vicinanza a tutti coloro che in questi giorni stanno vivendo nel totale sconforto“.