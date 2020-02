Importante e difficile intervento nella notte dei vigili del fuoco intervenuti con 15 uomini e diversi mezzi per spegnere un incendio che ha interessato un’abitazione lungo la statale 106

LAZZARO (RC) – E’ divampato nella notte intorno alle 3.00 l’incendio che ha devastato un’abitazione posta nei pressi del “bar del cacciatore” vicino allo svincolo di Motta, sulla statale 106 jonica a Lazzaro, nel reggino. Otto bombole sono state estratte ma due sono esplose durante l’intervento causando il ferimento lieve di un vigile del fuoco, che è stato sfiorato da una scheggia ed ha riportato una piccola ustione alla mano. L’abitazione era invasa da parecchio materiale e le fiamme sono riuscite a passare la ferrovia interessando un’altra abitazione che era posta a lato mare.

Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sia da Reggio Calabria che da Melito Porto Salvo con 3 autobotti, il carro bombole ed hanno lavorato tutta la notte, e ancora sono sul posto per continuare con le operazioni di smassamento e lo spegnimento dei focolai. Nessuna conseguenza per il proprietario dell’abitazione che è riuscito a mettersi in salvo quando si è accorto dell’incendio che non è riuscito a spegnere autonomamente. L’altra abitazione interessata dalle fiamme non era occupata.

L’intervento di più squadre e più automezzi ha permesso di circoscrivere rapidamente l’incendio ed evitare che si propagasse ad altre abitazioni. Le cause sarebbero di natura accidentale ma al momento non sono state accertate le cause del rogo.