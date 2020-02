In Calabria 160 cosche, il dato emerge dalla relazione del procuratore generale

Dalla relazione del procuratore generale facente funzioni presso la Corte d’appello di Catanzaro Beniamino Calabrese si evince che ci sono 4.389 affiliati, di questi 2.086 sono presenti nel territorio del Distretto di Reggio Calabria e 2.303 nel territorio del Distretto di Catanzaro

CATANZARO – “E’ sempre crescente il trend di contrasto alle mafie”. E’ quanto emerge dalla relazione del procuratore generale facente funzioni presso la Corte d’appello di Catanzaro, Beniamino Calabrese, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto catanzarese. Nella relazione si rimarca come sia “notevole l’impegno delle Procure del Distretto e crescente il contrato al fenomeno dei reati del cosiddetto ‘colletto bianco’, con importanti e incisive inchieste sul malaffare ‘pubblico’”. Inoltre, con riferimento ai reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia, si sottolinea che “il procuratore distrettuale di Catanzaro riferisce di un’intensa e continua attività di aggressione e contrasto al fenomeno, di dimensioni purtroppo gigantesche: egli infatti riferisce do un dato statistico del ministero dell’Interno (sistema Ma.Cr.O) secondo il quale- si legge nella relazione del procuratore generale facente funzioni – nella regione Calabria vi sarebbero ben 160 organizzazioni criminali di stampo mafioso, per un numero di 4.389 affiliati, di questi 2.086 sono presenti nel territorio del Distretto di Reggio Calabria e 2.303 nel territorio del Distretto di Catanzaro. Infatti, nel periodo di riferimento, sono stati iscritti per il solo delitto di cui all’articolo 416 bis codice penale 282 procedimenti a mod.21 e 175 procedimenti a mod. 44, a conferma di un trend dell’Ufficio di contrasto alle mafie, sempre crescente”.