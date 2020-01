Tiberio Timperi si scusa per quella battuta sulla Calabria

Quella ‘battuta’ di Tiberio Timperi ha scatenato l’ira dei calabresi sui social, e anche la denuncia da parte del Codacons. Ma il presentatore di Rai 1 si è scusato

ROMA – Una battuta poco felice quella del conduttore Tiberio Timperi (‘se non ti aiutiamo finiamo nei piloni della Salerno – Reggio Calabria’) e su Instagram scrive «Se qualcuno si è sentito offeso, mi scuso». «Leggo di essere stato denunciato per una battuta scherzosa – scrive Timperi – fatta ad un concorrente in trasmissione. Leggo che avrei offeso una regione italiana. Una regione che come tutte le altre mi appartiene e che mai mi sognerei di offendere». Tiberio Timperi ha parlato del rispetto che nutre verso la Calabria definendola «aspra come i monti che la attraversano. Orgogliosa come i popoli che da sempre la abitano. Forte come i due mari che la circondano. Misteriosa come una lingua che non è dialetto e che non si apre subito al forestiero. Io ho rispetto. Per la Calabria e per i calabresi. Per quelli rimasti e per quelli che da generazioni non si sono fermati davanti a niente».

«Io ho rispetto e sono qua. Perché sono calabrese, romano, laziale, toscano, trentino, pugliese. Sono un incrocio di mille contaminazioni che mi fanno italiano. Sono italiano. Innamorato della mia storia. Se qualcuno si è sentito offeso mi scuso. Ma io sono crotonese come sono romano. Come sono catanzarese, reggino, cosentino. Come sono laziale. Come sono fiorentino. Come sono vibonese. Sono italiano e non sapete quanto sia orgoglioso di esserlo».