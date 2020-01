Rinascita Scott, l’ex consigliere regionale Giamborino va ai domiciliari

La decisione del Tribunale del riesame per l’ex consigliere regionale coinvolto nella maxi operazione Rinascita Scott

CATANZARO – Passa dal carcere agli arresti domiciliari Pietro Giamborino, l’ex consigliere regionale della Calabria accusato di appartenenza alle cosche vibonesi dei piscopisani e dei Fiarè Razionale, oltre che di traffico di influenze e corruzione elettorale in concorso con i politici Nicola Adamo e Luigi Incarnato. Giamborino è stato arrestato lo scorso 20 dicembre nel corso della maxi-operazione condotta dai carabinieri e della Dda di Catanzaro “Rinascita-Scott” contro le locali di ‘ndrangheta del Vibonese.

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha riqualificato l’accusa di associazione mafiosa in quella di concorso esterno in associazione mafiosa. Previa l’esclusione dell’aggravante mafiosa sono stati annullati dal Riesame il capo relativo alla corruzione elettorale e quelli relativi al traffico di influenze illecite, accogliendo così in gran parte le richieste del difensore di Giamborino, l’avvocato Anselmo Torchia. Giamborino ha lasciato il carcere di Reggio Calabria per recarsi libero e senza scorta nella propria abitazione ove sarà detenuto in regime di domiciliari.

Secondo l’accusa Giamborino, avrebbe ottenuto vantaggi “impegnandosi in maniera fattiva, continuativa e concreta ad agire per gli interessi e vantaggi dell’organizzazione, offrendo ovvero promettendo la somministrazione di utilità di varia natura, tra cui il conseguimento di impieghi pubblici (in particolar modo, l’aggiudicazione di lavori ad imprenditori vicini ai Piscopisani) e privati, mantenendo i rapporti con esponenti di altre articolazioni della ‘ndrangheta (segnatamente, della cosca Fiarè, Razionale, Gasparro) e con i ‘colletti bianchi (professionisti, imprenditori, politici, appartenenti alla massoneria), di riferimento per la risoluzione dei problemi dell’organizzazione”.