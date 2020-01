Secondo Exit Poll pubblicato dal Consorzio Opinio Italia per la Rai: largamente in testa la Santelli con una forchetta tra il 49 e il 53%. Quasi 20 punti su Pippo Callipo con una forchetta tra il 31% e il 53%. Poi Tansi tra il 7 e l’11, 5 Stelle con Aiello tra il 5 e il 9%

.

COSENZA – Secondo leExit Poll pubblicato dalla Rai e realizzato dal Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG), che nella sua seconda uscita il 100% del campione, in Calabria in testa c’è la candidata appoggiata dal centrodestra Jole Santelli con una forbice tra il 49 e il 53%. Segue il candidato del centrosinistra Pippo Callipo ma staccato di quasi 20 punti con una forbice tra il 31 e il 35%. Al terzo posto il candidato indipendente Carlo Tasi con una forbice tra il 7 e l’11%. Chiude Francesco Aiello, candidato civico del Movimento 5 Stelle con una percentuali tra il 5 e l’9%. Rischierebbe di non superare la soglia di sbarramento.

In Emilia Romagna gli exit poll di Opinio per la Rai, vedono in vantaggio di quasi 5 punti il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini con una forchetta tra il 48 e il 58% contro 43%-47% della candidata leghista Lucia Borgonzoni. Terzo Simone Benini del Movimento 5 Stelle con una forchetta tra il 2 e il 5%.

Il secondo exit poll è atteso per le 23:40, mentre a partire dalle 24 inizieranno le prime proiezioni sui candidati presidente della Regione e successivamente, appena raggiunta una soglia minima di affidabilità statistica, saranno estese alle coalizioni e alle singole liste.