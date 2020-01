LIVE – Regionali Calabria 2020, dalle 23 su QuiCosenza lo scrutinio e tutti i risultati

La nostra redazione seguirà in tempo reale lo scrutinio di queste elezioni regionali 2020 in Calabria, con particolare attenzione alla circoscrizione Nord con tutti i dati della provincia di Cosenza

.

COSENZA – Uno speciale per seguire comodamente ed in modo dettagliato lo scrutinio in tempo reale delle elezioni regionali 2020 in Calabria, con le percentuali degli aspiranti presidenti e quelle le colazioni, i voti singoli e quelle alle liste. QuiCosenza, a partire dalle 23:00, metterà a disposizione degli utenti due speciali pagine con tabelle e grafiche dettagliate. E nel corso della notte e nella mattinata di domani le prime dichiarazioni di vincitori e sconfitti.

1 tabella risultarti generali

Nella prima pagina si potranno seguire i risultati generali della Calabria con tutti i dati relativi alle tre le circoscrizioni

2 tabella risultarti Provincia di Cosenza

Nella seconda pagina, invece, potrete seguire lo scrutinio della circoscrizione nord che include la sola provincia di Cosenza.