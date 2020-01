Omicidio stradale: arrestato un 42enne romeno per la morte della 27enne Chiara Fava

L’incidente risale al 19 gennaio scorso. Due le autovetture che impattarono frontalmente. Nello scontro è morta una ventisettenne che stava tornando a casa dal lavoro

MELICUCCO (RC) – L’incidente mortale si è verificato sulla Strada Statale 682 a Melicucco il 19 gennaio scorso. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Stradale di Siderno, lo scontro frontale ha visto coinvolte una Mitsubishi Pajero, condotta da I.G. 42 anni di nazionalità rumena, che procedeva in direzione di marcia Rosarno e una Lancia Y, condotta Chiara Fava di 27 anni che procedeva in direzione opposta all’autovettura Mitsubishi. Secondo i rilievi della Polstrada il conducente dell’autovettura Mitsubishi a causa dell’elevata velocità invadeva l’opposto senso di marcia andando a collidere violentemente e frontalmente con l’autovettura Lancia Y.

A seguito del violentissimo scontro Chiara Fava è deceduta mentre il romeno ha riportato gravi lesioni ed è stato portato in ospedale in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro 118, vigili del fuoco e Anas. Ed è dai successivi e tempestivi accertamenti etilometrici compiuti sugli occupanti della Mitsubishi Pajerosi che è stato appurato come il conducente (I.G.) avesse un tasso alcolemico pari a 3 gr/l nel sangue, mentre gli altri due feriti, avevano un tasso alcolemico pari a 2gr/l nel sangue. A seguito di tali risultanze, d’intesa con il P.M. di turno della Procura di Palmi, si è proceduto all’arresto in flagranza per omicidio stradale del cittadino rumeno I.G. Il Gip visti gli atti, gli accertamenti e l’attività posta in essere dal personale intervenuto sul posto, ha disposto la convalida dell’arresto per I.G. per il reato di omicidio stradale con la misura cautelare della custodia in carcere.