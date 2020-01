Carro attrezzi porta via il trattore rubato, padre e figlio minacciano l’autista. Arrestati

I due sono stati arrestati ieri sera per il reato di rapina. Avrebbero tentato di riprendersi il trattore che era stato sequestrato, seguendo e minacciando il conducente del carro attrezzi

SIMBARIO (VV) – Due persone, padre e figlio, Alberto e Vittorio Emanuele, di 65 e 35 anni, entrambi di Serra San Bruno, sono stati arrestati dai Carabinieri a Simbario, nel corso della serata di ieri per il reato di rapina. Nella mattinata di ieri i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, a seguito di una perlustrazione nel centro del Vibonese, hanno rinvenuto un trattore, privo di targa, con numero di telaio che identificava il mezzo quale provento di furto denunciato in Sicilia nel 2007. Così hanno contattato una ditta autorizzata al fine di prelevare il mezzo agricolo per il successivo deposito giudiziario a disposizione dei magistrati della Procura competente.

Il carro attrezzi della ditta nel pomeriggio, con a bordo il trattore precedentemente sequestrato, ha iniziato il viaggio verso il deposito giudiziale di Vibo Valentia quando, all’uscita di Serra San Bruno, è stato seguito da una vettura, una Fiat Panda, con a bordo un uomo che ha intimato al conducente di fermarsi. Si trattava di Alberto Emanuele che ha minacciato e strattonato l’autista del mezzo al fine di farsi consegnare il mezzo agricolo trasportato, rivendicandone la proprietà. L’autista del carro attrezzi ha invitato l’uomo a rivolgersi ai Carabinieri poiché il mezzo era stato precedentemente sequestrato ed ha ripreso la marcia verso Vibo Valentia sulla SS 713 bis. Ma l’autista del mezzo si è accorto di essere ancora seguito dalla vettura Fiat Panda che lo aveva fermato in precedenza e così ha deciso di allertare lui i Carabinieri. Nel frattempo però, a supporto della Panda, è giunta una seconda vettura, una Volkswagen Tiguan, condotta da un giovane (il figlio di Alberto Emanuele) che ha provato a sbarrare la strada al mezzo, invadendo la sua corsia, senza però riuscirci.

L’autista del carroattrezzi ha così deciso di cambiare direzione, recandosi verso la compagnia Carabinieri seguito dalle due autovetture che hanno affiancato il mezzo costringendolo ad arrestare la marcia. A questo punto, i due sono scesi dai rispettivi mezzi intimando con foga all’indirizzo dell’autista del carro attrezzi di consegnare il trattore oggetto di sequestro. Uno dei due, il più anziano, ha colpito il carro attrezzi con un bastone tentando di aggredire l’autista che, però, si era allontanato Un carabiniere forestale libero dal servizio, vista la scena, è intervenuto.

Dopo pochi istanti sono giunte in supporto le pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno e della Stazione Forestale dei Carabinieri dello stesso centro. I due, quindi, sono stati accompagnati in caserma ed arrestati per rapina. Ora sono agli arresti domiciliari