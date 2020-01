“Breakfast”, Scajola condannato a due anni di carcere. Uno alla moglie di Matacena

Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, presieduto da Natina Pratticò che ha condannato l’ex ministro ritenuto colpevole di aver favorito la latitanza di Matacena. Assolti invece i due collaboratori dell’armatore latitante a Dubai

.

REGGIO CALABRIA – Due anni di reclusione per l’ex ministro Claudio Scajola, con sospensione condizionale della pena ed un anno per Chiara Rizzo, moglie dell’ex parlamentare di Forza Italia ed armatore Amedeo Matacena, latitante a Dubai (dopo una condanna definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa) con pena sospesa e restituzione dei beni che le erano stati sequestrati. Assoluzione per Maria Grazia Fiordaliso e Martino Politi, ex collaboratori di Matacena. Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, presieduto da Natina Pratticò, a conclusione del processo “Breakfast” .L’ex ministro dell’Interno è stato condannato per aver favorito la latitanza di Matecena. Ma Scajola aveva sempre affermato che quello che aveva fatto era solo «essersi solo informato» della possibilità di una richiesta di asilo politico in favore di Matacena attraverso i canali ufficiali, ma senza alcun risultato.

Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, a conclusione della sua requisitoria nell’aula bunker di Reggio Calabria aveva chiesto quattro anni e mezzo di reclusione per l’ex ministro e 11 anni per la Rizzo, imputata anche lei di procurata inosservanza della pena ma con l’aggravante di avere favorito un’associazione mafiosa e di essere stata complice di Matacena nella gestione dei suoi beni e delle sue imprese. Per Maria Grazia Fiordaliso e Martino Politi, collaboratori di Matacena, il pm aveva chiesto la condanna a sette anni e sei mesi di reclusione.