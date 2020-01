Traffico aereo in crescita per il sistema aeroportuale italiano che chiude il 2019 con 193,1 milioni di passeggeri, il 4% in più rispetto al 2018. In Calabria exploit di Crotone (+102%), bene anche Lamezia che continua a crescere e vede un notevole aumento del numero di passeggeri internazionali

.

COSENZA – Nel 2019, secondo i dati raccolti da Assaeroporti, i passeggeri transitati nei 39 scali italiani monitorati sono stati poco più di 193 milioni, ovvero 7,4 milioni in più rispetto all’anno precedente. L’incremento del 4% risulta in linea con il trend positivo degli ultimi anni (2014-2019), pur evidenziando una crescita a ritmi meno sostenuti rispetto a quelli registrati nel 2018 (+5,9%) e nel 2017 (+6,4%). Si conferma trainante il traffico internazionale che supera i 128 milioni di passeggeri, con un incremento del 5,8% rispetto al 2018. All’interno di questo segmento, si segnala una crescita del 4,5% per il traffico UE e del 9,9% per quello extra UE. Brusco rallentamento, invece, per i voli nazionali che si attestano ad un +0,7% contro il +3,3% del 2018.

I primi 10 aeroporti italiani per volume di traffico

In termini di traffico passeggeri, si posizionano, tra i primi 10 aeroporti italiani, gli scali di: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Napoli, Catania, Bologna, Palermo, Milano Linate (chiuso da fine luglio a fine ottobre 2019) e Roma Ciampino. Significativi gli incrementi di traffico registrati negli scali di Crotone (+102,5%), Rimini (+28,3%), Malpensa (+16,7%), Bologna (+10,6%) e Bari (+10,2%). Da segnalare i risultati positivi raggiunti da sistemi e reti aeroportuali: il sistema romano (Fiumicino e Ciampino) ha sfiorato i 50 milioni di passeggeri, assetandosi a 49,4 milioni; quello milanese (Malpensa e Linate) ha raggiunto i 35,4 milioni; il polo aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso, Verona e Brescia) i 18,5 milioni; il sistema campano (Napoli e Salerno) i 10,9 milioni; il sistema della Sicilia orientale (Catania e Comiso) i 10,6 milioni; quello toscano (Pisa e Firenze) gli 8,3 milioni; la rete pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) gli 8,2 milioni e il sistema aeroportuale calabrese (Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone) i 3,5 milioni di passeggeri.

Tutti i numeri degli aeroporti calabresi nel 2019

Il consuntivo del traffico 2019 è caratterizzato da risultati gestionali positivi: il trasporto aereo nel territorio calabrese continua a crescere dimostrando l’appetibilità del mercato aereo in un contesto fortemente competitivo e strategico. I volumi di traffico raggiunti testimoniano il lavoro svolto dal management Sacal che, grazie all’adozione di una politica di sviluppo dell’intero sistema aeroportuale calabrese, ha raggiunto elevati standard di servizio, dando, al contempo, un impulso al comparto turistico del territorio calabrese. I dati consuntivati incoraggiano pertanto ad intensificare l’impegno verso una sempre migliore valorizzazione degli aeroporti calabresi attraverso strategie tese a potenziarne la capacità.

Lo scalo di Lamezia terme

L’Aeroporto di Lamezia Terme, in linea con il trend positivo degli ultimi anni, continua a crescere. Trainata dal traffico nazionale che ha toccato i 2.207.810 MLN di passeggeri, lo scalo lametino chiude il 2019 a quota 2.978.110 passeggeri (+8 % rispetto a dicembre 2018), mentre i movimenti, pari a 25.426, registrano una crescita del +12%. Durante il 2019 i passeggeri dei voli nazionali sono stati 2.207.810 e 16.095 i movimenti. Un incremento significativo si registra nel numero dei passeggeri internazionali con una crescita del 10% rispetto all’anno 2018. Il totale di voli merci e posta riferita al 2019 è pari a 1.239,58.

Aeroporto di Reggio Calabria

Rispetto allo scorso anno, l’aeroporto reggino ha conseguito un lieve incremento, registrando nel 2019 365.391 passeggeri (+2 % rispetto a dicembre 2018) mentre i movimenti, pari a 5.596, hanno subito una diminuzione del 12%. I passeggeri dei voli nazionali hanno raggiunto quota 364.062, i movimenti nazionali 3.399. Il 2019 non ha registrato passeggeri internazionali, 5 i movimenti internazionali. Il traffico cargo è pari a 29,40.

Aeroporto di Crotone

Un evidente risultato è stato raggiunto dallo scalo pitagorico che nel 2019 registra 169.780 passeggeri (+102 % in più rispetto a dicembre 2018), mentre i movimenti sono pari a 1.122 (+70%). Durante il 2019 i passeggeri dei voli nazionali risultano essere stati 151.949, mentre i movimenti nazionali 928. Per quanto riguarda i passeggeri internazionali, il 2019 ha ottenuto una crescita per un totale di 17.771 partenze e 128 movimenti.