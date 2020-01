Regionali Calabria 2020, urne aperte fino alle 23. La guida, i seggi e le modalità di voto

Urne aperte in tutta la Calabria fino alle 23 di oggi domenica 26 gennaio per il rinnovo dei 30 consiglieri regionali e l’elezione del presidente della giunta regionale. La guida al voto, la ripartizione dei seggi, il premio di maggioranza, le liste e le modalità di voto

.

COSENZA – Si sono appena aperte in tutta la Calabria le urne dove quasi 2 milioni di elettori calabresi sono chiamati al voto per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente. Si vota nella sola giornata di oggi, domenica 26 gennaio fino alle ore 23:00 Sono 4 i candidati alla carica di presidente della regione: Jole Santelli espressione del centrodestra appoggiata da 6 liste (Forza Italia, Jole Santelli Presidente, Fratelli d’Italia, Lega, Udc e Casa delle Libertà), Pippo Callipo espressione del centrosinistra appoggiato da 3 liste (Partito Democratico, Democratici Progressisti e Io Resto in Calabria), Francesco Aiello candidato civico del Movimento 5 Stelle appoggiato da 2 liste (Movimento 5 Stelle e Calabria Civica-Liberi di Cambiare) e infine l’indipendente Carlo Tansi appoggiato da 3 liste (Tesoro di Calabria in tutte e tre le circoscrizioni ,Calabria Libera e Calabria Pulita anche in quella nord della provincia di Cosenza) .

La scheda elettorale è di colora verde e comprende sia i candidati alla presidenza della Regione sia le liste provinciali, ciascuna delle quali è collegata ad un candidato presidente. Per votare occorre recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sistema elettorale, le circoscrizioni e i seggi

Il sistema elettorale vigente in Calabria (approvato nel 2014) è di tipo proporzionale con un premio di maggioranza che dà il 55% dei seggi al candidato più votato. Dei 30 seggi in totale 24 saranno ripartiti in maniera proporzionale, ovvero l’80%, nelle tre circoscrizione. Mentre i restanti 6 saranno assegnati alle liste che appoggiano il presidente eletto ma, se queste nel totale dovessero superare il 50%, il premio di maggioranza sarà dimezzato a 3 seggi. Il candidato presidente che arriva secondo viene comunque eletto consigliere regionale: possibilità esclusa alle precedenti elezioni regionali del 2014, ma successivamente è stata ripristinata da una sentenza della Corte Costituzionale.

La Calabria è stata suddivisa in 3 circoscrizioni: quella nord che riguarda tutta la provincia di Cosenza, la circoscrizione del centro che include la provincia di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone e infine quella sud che include tutta la provincia di Reggio Calabria.

Circoscrizione elettorale NORD – Cosenza: assegna 9 seggi

Circoscrizione elettorale CENTRO – Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: assegna 8 seggi

Circoscrizione elettorale SUD – Reggio Calabria: assegna 7 seggi

Le soglie di sbarramento delle liste

Alla ripartizione dei seggi partecipano le singole liste devono superare il 4% dei voti in tutta la regione, mentre per la coalizione di liste lo sbarramento è all’8%. Il nostro sistema elettorale prevede anche un seggio di consigliere regionale assegnato al miglior candidato perdente alla carica di presidente. Qualora la coalizione di liste vincente non raggiunga il 55% (16 seggi) dopo l’assegnazione del ‘premio’ i seggi aggiuntivi saranno tolti da quelli attribuiti alle liste di opposizione.

Come si vota

All’elettore viene consegnata una sola scheda unica col i nomi dei presidenti candidati riportati accanto alla lista o alla coalizione dalla quale sono sostenuti. Accanto alla lista ci sarà solo una riga nella quale scrivere una sola preferenza.

Ciascun elettore può dunque:

Votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo con il nome del candidato presidente

Votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo con il nome e per una sola delle liste provinciali ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste

Votare a favore solo di una lista provinciale collegata tracciando un segno sul contrassegno. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto, per cui non è possibile esprimere il voto per un candidato presidente e contemporaneamente per una delle altre liste ad esso non collegate.

.

Una sola preferenza, niente voto disgiunto

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, un solo voto di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato. Non è prevista la doppia preferenza di genere (uomo e donna) bocciata dal consiglio regionale lo scorso 15 aprile la riforma e non è previsto il voto disgiunto pena l’annullamento della scheda.