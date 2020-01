Tenta di rapinare un giovane mentre va allo stadio, arrestato

Il fatto risale a mercoledì sera. Un 55enne, disoccupato, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina, lesioni personali e porto illegale di arma bianca

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato, in via San Francesco da Paola a Reggio, Roberto Semente, un pregiudicato napoletano di 55 anni. Tutto è nato quando un giovane di 29 anni, a bordo di un’auto, stava parcheggiando la sua autovettura per recarsi allo stadio ad assistere un incontro calcistico. Il 55enne lo avrebbe minacciato con un coltello da cucina con l’intento di derubarlo.

Il ragazzo, vedendosi minacciato gli ha consegnato 5 euro ma all’atto della consegna avrebbe spintonato il 55enne facendo cadere il denaro sul sedile anteriore dell’auto. A sto punto, il ragazzo spaventato si è dato alla fuga chiamando i Carabinieri che sono arrivati in soccorso immediatamente. Dopo una breve descrizione del rapinatore, i militari dell’Arma lo hanno rintracciato a pochi metri di distanza dal luogo con ancora il coltello addosso. Dichiarato in stato d’arresto, l’uomo è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Reggio Calabria-Arghilla’ e dopo la celebrazione del rito direttissimo, posto nuovamente in carcere.