Anziana muore nell’incendio della sua casa

Intervento difficile ieri sera per i Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere le fiamme nell’abitazione dove è stata trovata, purtroppo senza vita, un’anziana di 88 anni

SAN GIORGIO MORGETO (RC) – Aveva 88 anni Maria Avati, morta nell’incendio della sua abitazione a San Giorgio Morgeto che sarebbe divampato intorno alle 20. Sarebbe stata una vicina di casa ad allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Polistena intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione e ai sanitari del 118 ma la donna, che pare vivesse da sola, purtroppo non ce l’ha fatta. Ancora in corso d’accertamento le cause che hanno originato il terribile incendio ma non si esclude che possano essere divampate da una stufa. I vigili del fuoco hanno evitato che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine che sono una adiacente all’altra. La donna avrebbe cercato di uscire dalla sua abitazione rimanendo purtroppo semicarbonizzata.