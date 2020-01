Sono stati rinviati dal 9 al 20 marzo 2020 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per i 52 operatori giudiziari a tempo pieno e indeterminato da collocare presso il Ministero della Giustizia in Calabria

.

COSENZA – Il dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali (LFPS) della regione Calabria, con decreto dirigenziale n 128, ha deciso di rinviare i termini di presentazione delle domane per la partecipazione alla selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione in di n° 52 operatori giudiziari, area II, fascia economica F1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti nelle Regioni Calabria negli uffici del Ministero della Giustizia già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di cui 17 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e n°35 unità presso Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria. Il reclutamento degli operatori giudiziari avverrà attraverso i centri per l’impiego.

I nuovi termini sono fissati nel periodo: da lunedì 9 marzo 2020 a venerdì 20 marzo 2020

Considerato che

– che l’avviamento numerico sarà effettuato sulla base di n° 2 graduatorie elaborate per ciascun Distretto di Corte di Appello, ai sensi dell’art. 16 Legge n. 56/87, in conformità del dettato di cui al Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018, ed integrate con attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui all’art. 5 del Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019, nonché tenendo conto della riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze Armate, così come previsto dall’art. 8 del citato Bando del Ministero della Giustizia

– che le funzioni facenti capo al Settore n. 6 “Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali”, attualmente privo del Dirigente, sono svolte ex legge dal Dirigente Generale

– che il rilascio della dichiarazione ISEE e relativi allegati (DSU), valida per l’anno in corso , richiede un arco temporale di attesa lungo

– che al fine di consentire alla platea dei partecipanti al concorso di operatori giudiziari la presentazione della certificazione ISEE e relativi allegati (DSU) in corso di validità e non incorrere nella penalizzazione (30 punti) ai fini della formulazione della graduatoria, per come previsto al punto 2 dell’Avviso pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 16704 del 23/12/2019

^ Tenuto conto inoltre, anche delle problematiche in atto sui sistemi informatici/operativi nazionali che sono in fase di aggiornamento

^ che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Regione Calabria

Visti/e

– la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”

– il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

– il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta regionale recante: “Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000

– la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”

– la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione

– Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015”

– la D.G.R. n. 186 del 21/5/2019, con oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”

– la D.G.R. n. 241 del 06/06/2019, recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione modifiche della delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019”

– la D.G.R. n. 228 del 06/06/2019, con la quale il dott. Roberto Cosentino è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;

– il D.P.G.R. n. 76 del 10/06/2019, con il quale il Dott. Roberto Cosentino è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”.

– la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019, avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i. Assegnazione dei dirigenti”

– la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019, avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i. Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”

– il Decreto del Dirigente Generale n. 14003 del 13 novembre 2019, con il quale si è preso atto, tra l’altro, che per il Settore n. 6 “ Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali” non è stato individuato alcun Dirigente, e pertanto, ex legge, le relative funzioni sono svolte dal Dirigente Generale.

Il proprio decreto dirigenziale n. 16704 del 23/12/2019 con cui è stato approvato l’Avviso di avviamento a selezione e la relativa modulistica Attesa la propria competenza ai sensi della normativa vigente

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate di:

– Rinviare i termini di presentazione delle domande di partecipazione

– Stabilire che i nuovi termini sono fissati nel periodo: da lunedì 9 marzo 2020 a venerdì 20 marzo 2020

– trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle strutture interessate;

– di disporre la pubblicazione integrale dell’avviso sul sito www.regione.calabria.it al seguente link.