Coltivazioni di marijuana a livello industriali, 13 milioni di dosi sequestrate

Un’operazione contro il commercio della droga. I carabinieri hanno sequestrato bel 13 milioni di dosi nel reggino. Lo stupefacente commercializzato anche nelle piazze di spaccio a Cortina D’Ampezzo

REGGIO CALABRIA – Dalle prime ore di questa mattina carabinieri in azione in provincia di Reggio Calabria ed in altre zone del territorio nazionale per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare a carico di numerose persone accusate, a vario titolo, di coltivazione, detenzione, acquisto e cessione di sostanza stupefacente, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo e ricettazione.

L’organizzazione, con base nella piana di Gioia Tauro, aveva strutturato in maniera intensiva e industriale la produzione di marijuana. Sono state sequestrate quasi 13 milioni di dosi coltivate nei campi di Gioia Tauro e Taurianova, trasferite e commercializzate in alcune selezionate piazze di spaccio come Cortina d’Ampezzo. É di oltre 100 milioni di euro il valore stimato dei profitti che i carabinieri di Reggio Calabria, in nove mesi di indagini, hanno sottratto alla criminalità reggina.