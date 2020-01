Criticò Gratteri, ministro Bonafede e Procura chiedono il trasferimento di Lupacchini

“Trasferire il procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini”. Questa la richiesta di misura cautelare avanzata alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura dal procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi e dal ministro della Giustizia Bonafede

ROMA – L’udienza cautelare è fissata per giovedì a Palazzo dei Marescialli quando si deciderà sulla richiesta della misura cautelare avanza questo pomeriggio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dal procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi e dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che hanno chiesto il trasferimento del Procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini dopo le critiche pubbliche che il magistrato aveva rivolto al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, all’indomani della mega operazione giudiziaria ‘Rinascita Scott‘. Ospite di Tgcom24 aveva accusato Gratteri di aver tagliato fuori la Procura generale non informandola del blitz.

L’avvocato Ivano Iai, difensore di Lupacchini, ha chiesto che l’udienza sia pubblica. Con una nota il legale ha comunicato di avere presentato oggi “istanza di pubblicità dell’udienza” motivata “dalla necessità di tutela dell’immagine del procuratore generale Lupacchini, oggetto di diverse centinaia di insulti che, precipitati in rete con inusitata virulenza (soprattutto attraverso social network) hanno ingenerosamente e immotivatamente apostrofato il magistrato con espressioni offensive della sua dignità personale e professionale“. L’avvocato ricorda anche di avere “già segnalato al Consiglio il vulnus all’assoluto riserbo che avrebbe dovuto caratterizzare la procedura, a carico dello stesso dottor Lupacchini, in Prima Commissione, a suo tempo concretizzatosi con la reiterata fuga di notizie relativa agli atti di precedente procedura riservata, da cui è derivata la diffusione di notizie distorte, con grave pregiudizio per il magistrato interessato”.

“Ferma restando la necessità, costituzionalmente garantita, di una corretta informazione pubblica sul prospettato trasferimento del Dott. Lupacchini e sulla complessa vicenda di specie appare inoltre indispensabile – scrive ancora l’avvocato Iai – portare a conoscenza della collettività, nei minimi dettagli, fatti estremamente gravi in ragione dei quali il dottor Lupacchini vede aggravarsi ulteriormente il pericolo per la propria incolumità”. Il legale fa sapere infine di avere richiesto “gli esiti degli esposti, assolutamente indispensabili per la difesa del procuratore generale Lupacchini, da questi a suo tempo inoltrati al ministro della Giustizia e al procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, relativi alle criticità riscontrate anche in materia di coordinamento e collegamento tra Procure“.