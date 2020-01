Regionali, giovedì Berlusconi in Calabria per la chiusura della campagna elettorale

È previsto per giovedì 23 gennaio l’arrivo di Silvio Berlusconi in Calabria, in occasione della chiusura della campagna elettorale della candidata per il centrodestra Jole Santelli

COSENZA – Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà giovedì, 23 gennaio, in Calabria nell’ambito della campagna elettorale del centrodestra per le per le regionali che si volgeranno domenica 26 gennaio. Berlusconi alle 12 sarà a Tropea, dove incontrerà la candidata alla presidenza della Regione, Iole Santelli. In programma anche incontri con il sindaco, Giovanni Macrì, una delegazione di imprenditori e la cittadinanza. Il leader di Forza Italia si sposterà poi a Feroleto Antico, dove alle 17.30 terrà una conferenza stampa al T-Hotel Lamezia insieme a Jole Santelli.