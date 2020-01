Ferrovie, l’annuncio “3 miliardi per realizzare dal 2021 l’Alta capacità Salerno-Reggio”

Ad annunciarlo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nella sua visita in Calabria “sul piatto 3 miliardi di investimenti per garantire alla Calabria gli stessi tempi di spostamento ferroviario delle altre regioni”

.

CATANZARO – “Dopo una lunga discussione ho deciso che, sulla tratta ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria, quest’anno mettiamo i soldi per fare l’Alta capacità“. Lo dichiarazione arriva direttamente dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in visita in Calabria.

“Oltre agli interventi già previsti da Rfi per il miglioramento della sicurezza e del raddoppio dei binari, laddove non ci sono – ha aggiunto il ministro – finanzieremo, a partire dal 2020 la progettazione e dal 2021 la realizzazione, dell’Alta capacità per una cifra complessiva di 3 miliardi per completare i corridoi mediterranei e soprattutto per garantire alla Calabria gli stessi tempi di spostamento ferroviario delle altre regioni. So che c’è la discussione sull’alta velocità, so però quello che possiamo fare e non quello che si vuole promettere perché siamo in campagna elettorale. Questo si può fare e siccome lo vogliamo, lo facciamo. A giugno 2020 – ha detto ancora De Micheli – partiranno due nuovi treni quotidiani per il Nord con materiale rotabile Etr 600: uno sarà il Reggio Calabria-Venezia e l’altro il Reggio Calabria-Roma con il risultato che la tratta Reggio Calabria Roma verrà coperta nello stesso tempo necessario per la Torino-Roma. Tempi uguali e non ci sarà differenza tra chi vive qui e chi in Emilia Romagna. E questo è un fatto“.

Alta capacità della linea, cos’è

Una linea ferroviaria da alta capacità (da non confondere con l’alta velocità) è una struttura dotata di particolari meccanismi di controllo del traffico tali da permettere una superiore frequenza di passaggi rispetto a una convenzionale. In pratica è una linea moderna che permette il passaggio più rapido e controllato di treni di tipo diverso, sopratutto di tipo merci. Un vero e proprio sistema articolato ed esteso che vede la realizzazione di nuove linee ferroviarie per le lunghe percorrenze e il potenziamento di linee esistenti lungo gli itinerari più frequentati, dal nord al sud del nostro Paese. E che porta con sé anche la possibilità di riorganizzare e fluidificare il traffico ferroviario di tipo locale, regionale e merci e di riqualificare i territori interessati dalle nuove infrastrutture.