Gettonopoli, 15 assessori e consiglieri azzurri si dimettono. Abramo rischia di cadere

Dopo le dimissioni dei due consiglieri d’opposizione, Nicola Fiorita e Gianmichele Bosco, oggi 15 tra assessori e consiglieri comunali di Forza Italia Catanzaro hanno annunciato le loro dimissioni indebolendo in modo irreversibile la giunta Abramo che a questo punto rischia di cadere

CATANZARO – L’inchiesta Gettonopoli sulle presunte irregolarità nell’erogazione dei rimborsi per i membri delle commissioni consiliari, che vede indagata buona parte dei consiglieri comunali sta deflagrando. Quindici tra assessori e consiglieri comunali di maggioranza, appartenenti a Forza Italia, hanno annunciato le loro dimissioni in seguito, facendo seguito alle due della giornata di ieri dove a fare un passo indietro erano stati i consiglieri d’opposizione Nicola Fiorita e Gianmichele Bosco.

Il “clamore mediatico sull’inchiesta giudiziaria al Comune di Catanzaro, per molti versi ingiusto e forzato da pregiudizi – si legge in un documento di Forza Italia – indebolisce il ruolo del Consiglio Comunale, avendo incrinato il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’istituzione. Forza Italia, il partito che più di ogni altro nel nostro Paese tiene alta la bandiera del garantismo, è fermamente convinto che solo la conclusione dei tre gradi di giudizio possa decretare la colpevolezza di un cittadino”.

“Ed è altresì convinta che i consiglieri comunali di Forza Italia dimostreranno agli inquirenti la correttezza dei loro comportamenti, nonché il loro senso del dovere istituzionale di amministratori pubblici. La fiducia che riponiamo nella magistratura non è di facciata, ma di sostanza. Ciò – si legge – vale ovviamente anche per tutti gli altri consiglieri, di maggioranza e di opposizione, che risultano indagati. Forza Italia fatte queste fondamentali considerazioni – continua la nota – ritiene di dovere dare un contributo di chiarezza, meditato e non emotivo. E’ indubbio che il Consiglio Comunale, privato della fiducia della cittadinanza, risulta indebolito e perde parte della sua energia e della sua vitalità. Il Consiglio comunale è il cuore dell’Amministrazione e senza il suo fondamentale apporto non è possibile portare avanti una concreta azione di governo. Chi aveva il dovere di difendere il Comune di Catanzaro e il Consiglio comunale, mettendoci la faccia, non lo ha fatto, preferendo alimentare con il silenzio la falsa immagine di una “separazione” dei ruoli, di un’Amministrazione fatta di buoni e cattivi”.

Forza Italia sottolinea “con preoccupazione anche la paralisi politico-amministrativa degli ultimi mesi, determinata da un’ossessiva ricerca di spazi personali che ha sottratto energie ed impegno all’azione di governo. Rispetto a questa situazione, i Consiglieri comunali di Forza Italia decidono, quale contributo di chiarezza e rispetto per i cittadini, di rassegnare le loro dimissioni, ritenendo nei fatti esaurito il compito di questo Consiglio comunale”. Analogamente, “anche gli assessori di Forza Italia – si fa rilevare – che in questi anni hanno portato avanti con abnegazione e competenza il lavoro nei settori a loro assegnati – rassegnano le loro dimissioni dalla Giunta comunale”.