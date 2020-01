Master Audit all’Università di Pisa, voucher a copertura totale spese per i calabresi

L’Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management – presenta l’offerta formativa completa del Master Audit, un progetto formativo di successo, oramai ultra ventennale con continui aggiornamenti e testimonial internazionali

COSENZA – L’impatto del Master Audit sugli allievi negli anni precedenti è stato molto importante perchè ha consentito loro, di inserirsi rapidamente nelle principali società di consulenza, revisione, nelle primarie banche italiane. Gli ex allievi infatti, hanno espresso una soddisfazione pari al 90% per la professionalità e qualità dei docenti e tra i partner ufficiali del Master ci sono Deloitte, Ernst&Young, PWC, KPMG. Inoltre è previsto uno stage retribuito (presso SISAL Piaggio Ferragamo Gucci) e voucher, anche per chi è residente in Calabria, per la copertura totale delle spese.

Nella prossima edizione, per chi desidera iscriversi, il Master ha allargato il ventaglio di possibilità anche a chi lavora prevedendo oltre ai classici percorsi full time per neolaureati alla ricerca di prima occupazione, anche percorsi part-time per chi già lavora. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio ed il master è rivolto ai neolaureati triennali che vogliono lavorare nella Revisione e Risk Management o nel Controllo di Gestione.

Milly Tucci ospite di Rlb ha spiegato proprio l’importanza dei voucher regionali e i dettagli del prestigioso Master Audit

Visitando il sito masteraudit.eu o consultando https://www.studenti.unipi.it/Home.do sarà possibile scaricare la guida ai corsi: si spazia dalla consulenza alla revisione contabile, al controllo di gestione, alla finanza, fino ad arrivare alle professioni più recenti del risk management. L’offerta formativa è strutturata in percorsi di specializzazione differenti per tipologia di professione e obiettivi di carriera:

• Auditing e Risk Management per chi già lavora nel Finance

• Auditing e Controllo di Gestione

Nato nel 1998 dall’intuizione del prof. Luciano Marchi, è stato il primo Master in Italia sui temi della revisione aziendale e dei sistemi di controllo interno e, fin dalle primissime edizioni, ha saputo qualificarsi come percorso formativo di eccellenza nelle aree della revisione aziendale, dell’internal auditing e del controllo di gestione, in grado di favorire la crescita professionale di professionisti già inseriti in aziende industriali e di servizi ma anche di aprire nuovi canali lavorativi a chi intende affacciarsi a tali aree.

Il Master Full Time in Auditing e Controllo di Gestione aperto a neolaureati garantisce lo sviluppo di elevate conoscenze e competenze sull’analisi dei processi, sul costing, sulle previsioni/simulazioni economico-finanziarie, sulla valutazione bilanciata delle performance, sull’analisi strategica e sui sistemi di pianificazione e controllo in generale.

Il corso, che si svolge nel periodo Febbraio Giugno 2020 – presso il Dipartimento di Economia e Management di Pisa – Via Cosimo Ridolfi n.10 (vicino alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale), è strutturato in moduli in presenza e 3 mesi di stage retribuito. Oltre ai voucher formativi per chi è residente in Calabria sono disponibili borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione. Per tutte le informazioni e per assistenza ai voucher è possibile contattare il numero 0502216268.