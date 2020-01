Targedia sulla statale 106, pedone travolto e ucciso mentre attraversa la strada

Il tragico impatto sulla 106 a Bova Marina nel reggino. A perdere la vita un uomo travolto da un’auto guidato da una donna che si è subito fermata a prestare soccorso

.

BOVA MARINA (RC) – Un incidente mortale si verificato intorno alle ore 18 di oggi sulla strada statale 106, all’altezza del chilometro 42 +00, nel comune di Bova Marina direzione Reggio Calabria, a circa 500 metri dal bivio per Bova Marina, in un tratto di strada dove l’illuminazione pubblica non funziona come dovrebbe. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, che stava attraversando la strada, sarebbe stato centrato da una macchina guidata da una donna che, per quanto appreso, non viaggiava comunque a velocità elevata. La donna si è fermata subito ed è scesa dall’auto sotto shock per chiedere aiuto. Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza con personale medico che però non ha potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. Anche la donna, visibilmente scossa, è stata soccorsa. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia Stradale che sta provvedendo ad effettuare tutti i rilievi di rito e gestire il traffico che ha subito pesanti rallentamenti