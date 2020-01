Sanità, Callipo al ministro Speranza “basta commissariamenti. Possiamo rialzarci da soli”

La visita in Calabria del ministro della sanità Roberto Speranza che ha incontrato a Vibo il candidato del centrosinistra Pippo Callipo che lo ha esortato a chiudere definitivamente la pagina del commissariamento regionale “ho visto situazioni assurde. Da questa situazione possiamo e dobbiamo venire fuori dando spazio alle nostre eccellenze”

VIBO VALENTIA – Sala conferenza dell’hotel 501 gremita. Pippo Callipo, il candidato Antonio Lo Schiavo e sopratutto il ministro della sanità Roberto Speranza che nella sua visita iniziata questa mattina a Reggio Calabria ha parlato di una regione dove le priorità sono il lavoro, il welfare, la sanità, la scuola pubblica. Una regione molto importante nella quale, adesso, sono i suoi cittadini sono portati a scegliere la persone migliore per guidarla. E questa figura è racchiusa nella persona di Pippo Callipo. Proprio il candidato del centrosinistra ha chiesto al ministro della sanità lo stop al commissariamento “basta commissariamenti, basta tagli illogici che penalizzano i territori più disagiati. Possiamo e dobbiamo rialzarci da soli, perché se si va avanti così saremo costretti ad andare fuori dalla Calabria anche per le cure più comuni – ha detto Pippo Callipo che ha poi aggiunto “nei miei giri in lungo e in largo sul territorio calabrese sto constatando situazioni assurde. Ho visto macchinari molto costosi comprati e rimasti imballati per la mancanza di personale qualificato. Da questa situazione possiamo e dobbiamo venirne fuori dando spazio alle nostre eccellenze. Perché in Calabria abbiamo grandi professionalità che potrebbero contribuire a far rinascere il sistema sanitario regionale. Al ministro Speranza Callipo ha poi ribadito quanto ha detto già a diversi esponenti del Governo venuti in Calabria negli ultimi tempi. “Queste visite – ha detto il candidato alla Presidenza – vanno benissimo e ci danno fiducia, ma vogliamo che il sostegno concreto del Governo nazionale ci venga garantito soprattutto dopo che avremo vinto le elezioni“.

La stoccata alla Lega

Callipo ha poi lanciato una stoccata alla Lega “è stato finalmente svelato il loro vero intento: fare ‘affiancare’ chi governerà la Regione Calabria dai presidenti delle Regioni del nord. Come se noi non avessimo la forza e l’intelligenza per governarci da soli e dovessimo per forza farci guidare, o meglio colonizzare, da chi, ovviamente, farebbe gli interessi delle aree forti del Paese e non certo del Sud”.