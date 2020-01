Sequestrati dalla polizia mille chili di novellame di sarda illegale

Il carico di bianchetti proveniva dalla Calabria ed era diretto a Palermo. Gli agenti hanno anche elevato sanzioni per oltre 38 mila euro

.

MESSINA – Gli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, hanno sequestrato oltre 1.100 Kg di novellame di sarda che erano a bordo di mezzi frigo coibentati, provenienti dalla Calabria e diretti nel palermitano. Nel corso dei controlli è emerso che nei vani di carico erano riposte diverse cassette di pesce fresco, per oltre 950 chili in un caso e 185 in un altro, in violazione delle normative nazionali ed europee in materia di commercio di esemplari di specie ittica di taglia inferiore a quella di riferimento. Verificato, inoltre, che il pesce era privo di qualsiasi documentazione idonea a certificarne l’origine e la provenienza, è stato richiesto l’intervento di personale dell’ASP del servizio veterinario di Milazzo che ne ha disposto il sequestro, dice la Polizia. A carico dei trasgressori, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 38 mila euro.