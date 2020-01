La rivolta della legalità per Gratteri: “basta servitori dello Stato che servono le mafie”

Sono in tantissimi questa mattina radunati in piazza Matteotti davanti alla Procura di Catanzaro. Si definiscono piccoli pezzi di un “lego” (come l’aveva definito Gratteri) per ricostruire una Calabria di legalità

CATANZARO – Al grido di “Gratteri… Gratteri” la piazza di Catanzaro è la piazza di quella che si può definire la ‘rivolta’ della legalità. Società civile che è scesa in piazza per esprimere il suo sostegno al magistrato Gratteri e agli uomini della Procura. Un segnale netto e chiaro quello lanciato da Catanzaro dove stamattina centinaia di persone si sono radunate per manifestare il sostegno al magistrato. Gratteri, recentemente protagonista dell’imponente operazione Rinascita Scott, nata nel 2016 dal giorno del suo insediamento nella Procura di Catanzaro, da quell’interrogatorio al pentito Andrea Mantella. Da lì è nata la ‘fame di pulizia’ di questa terra per Gratteri, calabrese, per eliminare e smantellare un sistema criminale fatto di corruzione, di massoneria deviata, di ‘ndrangheta, di commistioni tra colletti bianchi e cosche.

Ad introdurre la manifestazione lo scrittore Pino Aprile che in apertura della manifestazione sottolinea come oggi “non ci sono bandiere e insegne ma ci sono le facce della gente che dice ‘io ci sono, io so da che parte stare'”. La parola passa subito al testimone di giustizia Pino Masciari, imprenditore che ha denunciato le cosche del vibonese quasi trent’anni fa. “Una persona – la definisce Pino Aprile – che fa onore alla Calabria in rappresentanza dei tanti testimoni e calabresi meridionali che denunciano”. “Proviamo ad immaginare un cimitero dove ci sono tutte le vittime di mafia. Tranne alcuni, sono tutti meridionali. E’ una nostra guerra al crimine. Siamo qui a testimoniare la vicinanza a chi combatte la nostra guerra”.

Insieme a Pino Masciari c’è Rocco Mangiardi, imprenditore e testimone di giustizia che ha denunciato il clan Giampà di Lamezia Terme e anche don Maurizio Patriciello che da anni combatte contro la criminalità nella terra dei fuochi.

L’imprenditore Masciari prende la parola: “E’ una giornata importante per me e per i calabresi onesti. Oggi siamo qui e anzi, pensavo ci fosse più partecipazione. La Calabria ne ha bisogno e ne ha bisogno questa Procura, e siamo vicini alla Dda di Catanzaro con a capo Gratteri. Lui ci ha detto di svegliare le nostre coscienze. Sono passati quasi 30 anni e l’ho fatto per essere un imprenditore e un padre di famiglia libero ma non lo sono stato. Mi hanno fatto fuggire di notte. Ho vissuto quasi con il disonore per aver fatto cosa? Per aver scelto lo Stato, la nostra Costituzione. Oggi qui vi è uno stato mafioso, ‘ndranghetista, massonico, quello dei politici degli affari, quello dei servizi deviati. Servitori dello Stato che servono le mafie”.

“Sono tornato qui e mi hanno diseredato, mi hanno fatto sentire come se fossi l’ultimo di questa terra e vado fiero di quello che ho fatto ed è una scelta che tutti dovremmo fare. Oggi non si parla di politica e la politica è una cosa nobile per chi la sa usare. Per la prima volta abbiamo dei magistrati vicini ai cittadini e non abbiamo paura. La paura ci ha resi complici in tutti questi anni. Non possiamo più sottostare e dobbiamo essere orgogliosi di avere persone così, che hanno tanto coraggio. Non lasciamo il procuratore e la Procura a se stessa oggi siamo tutti fieri di loro”.

Alla manifestazione il professore Giancarlo Costabile che ha ideato il laboratorio di pedagogia della Resistenza all’Unical, per trasmettere i valori della legalità. Una piazza che grida alla legalità, alla liberazione dal potere mafioso. Una società che vuole vivere in un Paese degno della parola libertà e onestà: “Siamo tutti Nicola Gratteri”!