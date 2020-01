I corpi trovati sono di Rosario e Salvatore Manfreda, la conferma dal Dna

Non ci sono più dubbi e a confermare l’identità dei due cadaveri trovati in un dirupo a Petilia Policastro sono stati gli accertamenti biologici

PETILIA POLICASTRO (KR) – Uccisi e gettati in un burrone. Appartengono a Rosario e Salvatore Manfreda, padre e figlio di 68 e 35 anni di Petilia Policastro, i due corpi rinvenuti in un dirupo in località Scala di Mesoraca, il 4 settembre 2019. I due allevatori erano scomparsi dal giorno di Pasqua. I carabinieri di Petilia Policastro hanno reso noto che al termine degli accertamenti biologici effettuati dai carabinieri del R.I.S. di Messina sui due cadaveri, l’esame del DNA non lascia dubbi.

Per la scomparsa dei due, erano stati arrestato Pasquale Buonvicino, Salvatore Emanuel Buonvicino rispettivamente 51 e 20 anni, padre e figlio, e Pietro Lavigna. I primi due sono ancora detenuti con l’accusa di essere gli autori del duplice omicidio. Lavigna invece è accusato di aver soppresso i cadaveri. Il P.M. titolare del fascicolo, dott. Alessandro Rho, ha già disposto la restituzione delle salme ai familiari.